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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi.

20.04.2020 19:16 | Son Güncelleme: 20.04.2020 19:16

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi.

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Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 4 saat sürdü.

Koronavirüs pandemisi sebebiyle dördüncü kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.