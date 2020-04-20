Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi.
20.04.2020 19:16 | Son Güncelleme: 20.04.2020 19:16
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi.
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 4 saat sürdü.
Koronavirüs pandemisi sebebiyle dördüncü kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.