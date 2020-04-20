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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

20.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:20

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

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Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.12'de başladı.

Kabine toplantısı, dördüncü kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.