Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında ne kararlar alındı? Koronavirüs önlemleri arttı mı? Düğünlere yasak getirildi mi?

Toplanan Kabine'nin ana maddelerinden biri de Giresun'daki sel felakati olacak. Koronavirüs tablosundaki artış ile birlikte denetimlerin sıkılaştırılacağı biliniyor. Okullar ne zaman ve nasıl açılacak? Eğitim de ana gündem maddelerinden biri olarak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında değerlendirildi. Peki, ne gibi önlemler alınacak? İşte ayrıntılar...

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNE TOPLANTISINDA NE KARARLAR ALINDI?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te başlayan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervi, Yunanistan'ın navtex değerlendirmesi, Giresun sel felaketi gibi ana başlıklara değindi. Eğitim ve koronavirüs yasakları ile alakalı bir açıklama yapılmadı.

DÜĞÜNLERE YASAK GETİRİLDİ Mİ?

Kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamalar kapsamında düğünler, asker uğurlamaları gibi konularda herhangi bir kıstılama ya da yasak uygulaması gündeme gelmedi.

GİRESUN'DAKİ AFET GÖRÜŞÜLDÜ

"Afetin duyulduğu andan itibaren devletimiz halkımızın yanında yer almıştır. Bugünkü kabine toplantımızda durumu etraflıca değerlendirdik. Giresun'daki vergi mükelleflerimizi mücbir sebep kapsamına alıyoruz. Bildirimlerin süresini 15 Aralık 2020'ye , tahakkuk eden vergilerin ödeme süresine 31 Aralık 2020'ye kadar uzatıyoruz.Her türlü ceza, gecikme sürelerini 31 Aralık'a alıyoruz. 2020 yılı üçüncü geçici vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannamelerinin de alınmamasını kararlaştırdık. Amme borçlularından faizsiz şekilde 24 ay süreyle erteliyoruz.Vergi mükelleflerini mücbir sebep kapsamına alıyoruz. Ülkemizin pek çok yeri gibi Karadeniz'de de şartların zorlamasıyla coğrafyanın gerçeklerini dikkate almayan bir yapılaşma ortaya çıkmıştır. Bir süredir bu konudaki hassasiyetimizi kentsel dönüşüm, yeni imar planları ile zaten hayata geçiriyorduk. Yaşadığımız her afet bizi daha kararlı hareket etmeye yöneltmektedir.''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında değindiği konular şöyle:

Türkiye'nin kalkınma mücadelesindeki en büyük sıkıntılardan biri enerjideki yüksek oranlı dışa bağımlılığı olmuştur. Ufak tefek petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahipsek de ihtiyacımızın yanında devede kulak misali kalıyordu.

İhracatımızı fevkalade arttırmamıza rağmen enerjideki yapısal sıkıntı sebebiyle cari açığımızı bir türlü kapatamıyorduk. Yerli ve milli imkanları seferber ederek enerjideki dev açığa kısmi de olsa çözüm getirmeye çalıştık. Elektrik üretimi oranını üçte ikiye çıkardık. Petrol ve doğal gazda dışarıya bağımlılığımız ciddi bir düzeydeydi.

Karadeniz'de dokuzuncu sondajımızda ülkemizin en büyük rezervini bulduk. Ülkemiz enerji liginde en üst basamağa çıkmış durumdadır. 320 milyar metreküp rezerve doğal gaz kaynağı keşfettik. İnşallah bu müjdenin devamı gelecek. Ve bu kuyuların sayısının fazla oluşu oradaki ümitlerimizi çok daha arttırıyor. Tespit edilen rezervin çok daha büyük bir kaynağın ilk habercisi olduğu yönünde kuvvetli bulgular var. Akdeniz'de de benzer haberleri alacağımızı umut ediyoruz.