Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Değil Yunanistan kim olursa olsun, Türkiye ne bir karış toprağını ne de denizindeki bir damla suyunu, hele hele...
21.10.2020 20:57 | Güncelleme: 21.10.2020 21:04
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Değil Yunanistan kim olursa olsun, Türkiye ne bir karış toprağını ne de denizindeki bir damla suyunu, hele hele gelecek nesillerin hakkını hiç kimseye vermez. Bedeli ne olursa olsun."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Değil Yunanistan kim olursa olsun, Türkiye ne bir karış toprağını ne de denizindeki bir damla suyunu, hele hele gelecek nesillerin hakkını hiç kimseye vermez. Bedeli ne olursa olsun."