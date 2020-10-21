Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Büyükşehir ve diğer belediyelerimiz ile il özel idarelerimize ayırdığımız kaynağı yüzde 17,3 artırarak 114,3 milyar...
21.10.2020 15:55 | Güncelleme: 21.10.2020 15:58
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Büyükşehir ve diğer belediyelerimiz ile il özel idarelerimize ayırdığımız kaynağı yüzde 17,3 artırarak 114,3 milyar lira seviyesine ulaştırıyoruz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Büyükşehir ve diğer belediyelerimiz ile il özel idarelerimize ayırdığımız kaynağı yüzde 17,3 artırarak 114,3 milyar lira seviyesine ulaştırıyoruz."