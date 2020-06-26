Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 17 bin 450 yeni yurt yatağını daha hizmete alacağız. 2021...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıl sonuna kadar 17 bin 450 yeni yurt yatağını daha hizmete alacağız. 2021 yılı sonuna kadar 72 bin yeni yurt yatağını daha hizmete sunmayı planlıyoruz.
26.06.2020 16:49 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıl sonuna kadar 17 bin 450 yeni yurt yatağını daha hizmete alacağız. 2021 yılı sonuna kadar 72 bin yeni yurt yatağını daha hizmete sunmayı planlıyoruz."