Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vesayetin ayak oyunlarından darbe teşebbüsüne, terör örgütlerinin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayetin ayak oyunlarından darbe teşebbüsüne, terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tetikçiliğe kadar her yol denenmiş ama büyük ve güçlü Türkiye yolculuğumuz engellenememiştir.
28.05.2020 19:51 | Son Güncelleme: 28.05.2020 19:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vesayetin ayak oyunlarından darbe teşebbüsüne, terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tetikçiliğe kadar her yol denenmiş ama büyük ve güçlü Türkiye yolculuğumuz engellenememiştir."