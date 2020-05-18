Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vefa Sosyal Destek Gruplarına PKK'lıların Van'da yaptığı eylemle...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vefa Sosyal Destek Gruplarına PKK'lıların Van'da yaptığı eylemle CHP'lilerin Adana'da gerçekleştirdiği saldırı farklı araçlarla olsa da aynı gayeye yöneliktir.
18.05.2020 19:18 | Son Güncelleme: 18.05.2020 19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vefa Sosyal Destek Gruplarına PKK'lıların Van'da yaptığı eylemle CHP'lilerin Adana'da gerçekleştirdiği saldırı farklı araçlarla olsa da aynı gayeye yöneliktir."