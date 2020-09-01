Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uyuşturucu baronunu savunan avukat uyuşturucu tüccarlığına, katili savunan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uyuşturucu baronunu savunan avukat uyuşturucu tüccarlığına, katili savunan avukat cana kast etmeye, hırsızı savunan avukat hırsızlığa kalkışmıyorsa, teröristin avukatlığını yapanın da teröristliğe soyunması mümkün değildir.
01.09.2020 12:21 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uyuşturucu baronunu savunan avukat uyuşturucu tüccarlığına, katili savunan avukat cana kast etmeye, hırsızı savunan avukat hırsızlığa kalkışmıyorsa, teröristin avukatlığını yapanın da teröristliğe soyunması mümkün değildir."