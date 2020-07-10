Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası alanda bu konuda ortaya konan her türlü görüşü elbette...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası alanda bu konuda ortaya konan her türlü görüşü elbette anlayışla karşılarız. Ancak, Ayasofya'nın hangi amaçla kullanılacağı konusu, Türkiye'nin egemenlik haklarıyla ilgilidir.
10.07.2020 20:57 | Son Güncelleme: 10.07.2020 21:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası alanda bu konuda ortaya konan her türlü görüşü elbette anlayışla karşılarız. Ancak, Ayasofya'nın hangi amaçla kullanılacağı konusu, Türkiye'nin egemenlik haklarıyla ilgilidir."