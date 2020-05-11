Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin en büyük enerji ve sulama projelerinden biri olan Ilısu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin en büyük enerji ve sulama projelerinden biri olan Ilısu Barajı'nın 6 türbininden ilkini 19 Mayıs'ta hizmete alacağımızın müjdesini kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum.
11.05.2020 19:38 | Son Güncelleme: 11.05.2020 19:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin en büyük enerji ve sulama projelerinden biri olan Ilısu Barajı'nın 6 türbininden ilkini 19 Mayıs'ta hizmete alacağımızın müjdesini kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum."