Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

24.05.2020 22:35 | Son Güncelleme: 24.05.2020 22:35

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Berdimuhamedov görüşmesinde karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunuldu.

Görüşmede, ikili ilişkileri her alanda güçlendirecek adımlar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.