Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile telefonda görüştü.

18.06.2020 01:05 | Son Güncelleme: 18.06.2020 01:08

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile telefonda görüştü.

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BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin adayı eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ın BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilmesine ilişkin, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde seçimlerin 178 oyla hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah emekler boşa gitmedi, kutluyorum sizleri. İnşallah bundan sonrası da hayır olur." dedi.

Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Türkiye'nin adayı eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır da hazır bulundu.