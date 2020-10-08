Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda konuştu: (3)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savunma sanayisinin Türkiye'nin son yıllarda adeta destan yazdığı sektörler arasında olduğunu belirterek, "Son 18 yılda hayata geçirdiğimiz projelerle savunma sanayinde ülkemizin dışa bağımlılığını yüzde 70'lerden, yüzde 30'lara düşürdük. Firma sayımız 56'dan 1500'e çıkarken, savunma sektörünün cirosu da 1 milyar dolardan 11 milyar dolara yükseldi. Türk savunma sanayi firmalarının dünya pazarındaki payı, sözü ve gücü gün geçtikçe artıyor. Dünyanın ilk 100 savunma şirketleri listesinde 7 firma ile temsil ediliyoruz. İHA, SİHA ve TİHA üretimindeyse artık dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun açılış oturumuna Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.

Salgınla mücadele ederken sosyoekonomik gerçeklikleri de bir kenara bırakamayacaklarını belirten Erdoğan, iktisadi hayatın ve ticaretin devam ettirilmesinin, salgının etkilerini en aza indirebilmek için hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Erdoğan, vatandaşların sağlığından taviz vermeden ekonominin çarklarını da döndürmek gerektiğini aktararak, tedarik zincirinde meydana gelen sıkıntıların sağlığa, güvenliğe, sosyal barışa da menfi yansımaları olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak bu süreçte kendi önceliklerimiz doğrultusunda dengeli politikalar geliştirdik. Ekonomik hayatın tamamen durmasına müsaade etmediğimiz gibi şirketlerimizi de üretime, ticarete devam etmeleri noktasında teşvik ettik. Türk firmaları yurt içinde ve yurt dışında gerçekten takdire şayan bir tutum sergilediler. Lojistik sıkıntılara ve karantina önlemlerine rağmen Afrika'daki şirketlerimiz salgın döneminde özveriyle çalışmalarını sürdürdürler." diye konuştu.

Erdoğan, normalleşme adımlarıyla uyumlu bir şekilde şirketlerin de faaliyetlerine hız verdiğini, salgın öncesinde 40 ülke ve 60 noktaya uçan Türk Hava Yolları'nın, 27 Afrika ülkesinde, 33 farklı noktaya yönelik uçuşlarını yeniden başlattığını aktardı.

Enerjiden inşaata, tarımdan beyaz eşya ve gıdaya kadar farklı alanlarda iş yapan firmaların da eski dinamizmlerine yeniden kavuştuğunu vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün Türk firmalarının Afrika genelinde üstlendiği projelerin toplam değeri yaklaşık 70 milyar dolara ulaşmıştır. Kıta çapındaki yatırımlarımızın piyasa değeri ise 6 milyar doları aşmıştır. Firmalarımız Afrika'nın alt ve üstyapı eksikliklerinin giderilmesinde gerçekten kritik roller üsteniyor. Türk şirketleri teknoloji transferinden bilgi ve tecrübe paylaşımına, kapasite yatırımından ve artırımından ortak girişimlere kadar özgün bir model uyguluyor. Varlık gösterdikleri ülkelerde yerel istihdama ve üretime en fazla katkıyı yapan bizim firmalarımızdır. İş gücü ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü yerelden karşılayan Türk yatırımcılar, birçok yabancı firma gibi kıtaya dışardan işçi ithal etme yanlışına düşmemişlerdir. 100 binden fazla Afrikalı emekçi, Türk yatırımcılar sayesinde istihdam imkanına kavuşmuştur. Ziyaretlerimizde muhattaplarımız Türk yatırımcıların sadece kalitesinden değil, örnek iş ahlakından, taahhütlerine bağlılıklarından, yerel üretime yaptıkları eşsiz katkılarından dolayı özellikle memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Ülkemizde ağırladığımız Afrikalı liderler firmalarımızdan daima sitayişle, övgüyle bahsediyor. Özellikle müteahhitlerimizin bu manada kıta çapında farklı bir üne sahip olduğunu görüyoruz. Müteahhitlerimiz başladıkları hiçbir işi yarım bırakmadıkları gibi diğer yabancı şirketlerin yarım bıraktığı veya tamamlayamadığı işleri de rekor seviyede tamamlayıp teslim ediyor. Üç sene önce açılışı yapılan Dakar Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı bunun en güzel örneğidir. Yabancı bir firmanın 8 sene boyunca sürüncemede bıraktığı inşaatı, Türk müteahhitleri 8 ayda tamamlayarak Senegalli kardeşlerimizin istifadesine sunmuştur. Bugün Dakar Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı Afrika'nın en modern havalimanlarından biridir."

"Türk savunma sanayi firmalarının dünya pazarındaki payı, sözü ve gücü gün geçtikçe artıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşaatın yanında altyapı, konut, tarım, ulaşım, enerji sektörlerinin de kıtanın gelişmesi için kilit öneme sahip alanlar olarak öne çıktığını dile getirerek, yine imalat sektörünün kıtanın ihtiyaç duyduğu, Türkiye'nin güçlü olduğu bir başka alan olduğunu kaydetti.

Erdoğan, "Toplu konut inşasında da çok ciddi bir potansiyelimiz vardır. Son 18 yılda TOKİ vasıtasıyla 900 bin yeni konut üreterek insanımızın kullanımına sunduk. Savunma sanayi ise Türkiye'nin son yıllarda adeta destan yazdığı sektörler arasındadır. Son 18 yılda hayata geçirdiğimiz projelerle savunma sanayinde ülkemizin dışa bağımlılığını yüzde 70'lerden, yüzde 30'lara düşürdük. Firma sayımız 56'dan 1500'e çıkarken, savunma sektörünün cirosu da 1 milyar dolardan 11 milyar dolara yükseldi. Türk savunma sanayi firmalarının dünya pazarındaki payı, sözü ve gücü gün geçtikçe artıyor. Dünyanın ilk 100 savunma şirketleri listesinde 7 firma ile temsil ediliyoruz. İHA, SİHA ve TİHA üretimindeyse artık dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz. Tüm bu sektörlerle iş birliğimizi derinleştirebileceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Konuşmasında Nelson Mandela'nın sözünü de hatırlatan Erdoğan, "Afrika'nın en büyük devlet adamlarından Nelson Mandela, özgürlüğe giden 27 yıllık çileli yolculuğunu bakınız nasıl özetliyor. Madiba, 'Büyük bir tepeyi aştığında insanın bulacağı şey, daha aşılacak çok tepelerin olduğudur.' diyor. Bu tespit günlük hayatta olduğu gibi iş hayatında, siyasette, ekonomide, uluslararası ilişkilerde de geçerlidir." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2003 yılında Afrika açılımının ilk adımlarını attıklarında içerden ve dışardan pek çok eleştiri aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"1000 yılı aşan ortak tarihe rağmen maalesef Türkiye ile Afrika birbirine çok uzak görünüyordu. Ülkelerimiz arasına birçok suni engel örülmüş, ön yargılar hakikatlerin önüne geçmişti. İşe öncelikle bu ön yargıları yıkarak başladık. Afrika halkları ile milletimiz arasında gönül köprüleri kurduk. Afrikalı kardeşlerimizin ülkemizi daha yakından tanıması, Türkiye'nin potansiyelini keşfetmesi için çalışmalar yürüttük. Bunun yanında kıta ülkelerini Türk ürünleri için salt bir pazar olarak asla görmedik. Kazan kazan ve eşit ortaklık temelinde iş birliğimizi her alanda geliştirmenin mücadelesini verdik. Bu süreçte düşünce kuruluşlarımızdan, sivil toplum örgütlerimizden, üniversitelerimizden, kıtayı bilen, tanıyan iş adamlarımızdan istifade ettik. Allah'a hamdolsun aradan geçen süre zarfında aşılmaz gibi görünen nice tepeyi aştık, nice zorluğun üstesinden geldik. Kıta sathında 12 olan büyükelçilik sayımızı 42'ye, ticaret müşavirliklerimizin sayısını ise 26'ya yükselttik. Ankara'daki Afrika büyükelçiliklerinin sayısı da 10'dan 36'ya ulaştı. Diplomatik misyonlarımızın yanı sıra TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı, Anadolu Ajansı, Türk Hava Yolları gibi kurumlarımızla kıtadaki varlığımızı yaygınlaştırdık. İlki 2008 yılında İstanbul'da, ikincisi 2014 yılında Malabo'da olmak üzere iki kez Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi düzenledik. Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığım döneminde 28 Afrika ülkesini ziyaret ettim. Uluslararası toplumun milyonlarca insanın dramına gözlerini kapattığı Somali'yi 2011 yılında eşimle beraber ziyaret eden ilk lider oldum. Ahdi altyapımızı güçlendirmek için 47 ülke ile ticari ve ekonomik iş birliği anlaşması, 30 ülke ile yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması imzaladık."

Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkelerinize ve halklarınıza İstanbul'dan dostluk ve kardeşlik mesajlarımızı iletiyor, Anadolu'dan Afrika'ya kucak dolusu selamlarımızı gönderiyorum." diye konuştu.

(Bitti)