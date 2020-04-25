Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Gannuşi ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile telefonda görüştü.
25.04.2020 19:44 | Son Güncelleme: 25.04.2020 19:44
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Gannuşi görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin yanı sıra Kovid-19 ile mücadelede iş birliği imkanları ele alındı.