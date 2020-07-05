Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde yatırımı, üretimi ve...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde yatırımı, üretimi ve istihdamı destekleyerek sergilediğimiz olumlu yöndeki ayrışma ile salgına teslim olmadığımızı gösterdik.
05.07.2020 15:15 | Son Güncelleme: 05.07.2020 16:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde yatırımı, üretimi ve istihdamı destekleyerek sergilediğimiz olumlu yöndeki ayrışma ile salgına teslim olmadığımızı gösterdik."