Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Sümela Manastırı) Türkiye'nin toprakları üzerindeki her türlü medeniyet...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sümela Manastırı) Türkiye'nin toprakları üzerindeki her türlü medeniyet mirasına nasıl sahip çıktığının somut bir örneği olan bu çalışmayı ülkemizi eleştirenlerin dikkatine sunuyoruz.
28.07.2020 16:49 | Son Güncelleme: 28.07.2020 17:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sümela Manastırı) Türkiye'nin toprakları üzerindeki her türlü medeniyet mirasına nasıl sahip çıktığının somut bir örneği olan bu çalışmayı ülkemizi eleştirenlerin dikkatine sunuyoruz."