Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde sağlık hizmetleri yanında hemen her alandaki yatırımlarını...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın döneminde sağlık hizmetleri yanında hemen her alandaki yatırımlarını devam ettiren Türkiye, 2023 hedeflerine ulaşmaktaki kararlılığını ortaya koymuştur.
05.07.2020 15:17 | Son Güncelleme: 05.07.2020 16:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın döneminde sağlık hizmetleri yanında hemen her alandaki yatırımlarını devam ettiren Türkiye, 2023 hedeflerine ulaşmaktaki kararlılığını ortaya koymuştur."