Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sadece ihracatımızı artırmakla kalmadık, aynı zamanda ihracatımızın...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece ihracatımızı artırmakla kalmadık, aynı zamanda ihracatımızın kompozisyonunu da değiştirdik.
29.08.2020 16:09 | Son Güncelleme: 29.08.2020 16:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece ihracatımızı artırmakla kalmadık, aynı zamanda ihracatımızın kompozisyonunu da değiştirdik. Özellikle düşük teknolojili ürün ihracatına dayalı yapıdan orta-yüksek teknolojili bir üretim yapısına geçtik."