Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece ihracatımızı artırmakla kalmadık, aynı zamanda ihracatımızın kompozisyonunu da değiştirdik. Özellikle düşük teknolojili ürün ihracatına dayalı yapıdan orta-yüksek teknolojili bir üretim yapısına geçtik."