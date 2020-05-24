Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabb'imden, bu mübarek günlerin, Amerikalı Müslümanlar ile tüm İslam...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rabb'imden, bu mübarek günlerin, Amerikalı Müslümanlar ile tüm İslam Aleminin ve insanlığın huzur, güven, barış içinde yaşayacağı bir dönemin müjdecisi olmasını diliyorum"

24.05.2020 21:11 | Son Güncelleme: 24.05.2020 21:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rabb'imden, bu mübarek günlerin, Amerikalı Müslümanlar ile tüm İslam Aleminin ve insanlığın huzur, güven, barış içinde yaşayacağı bir dönemin müjdecisi olmasını diliyorum"