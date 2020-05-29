Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabb'imden bu millete nice fetihler, nice zaferler, nice rızasına uygun...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rabb'imden bu millete nice fetihler, nice zaferler, nice rızasına uygun başarılar nasip etmesini diliyorum.
29.05.2020 22:01 | Son Güncelleme: 29.05.2020 22:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rabb'imden bu millete nice fetihler, nice zaferler, nice rızasına uygun başarılar nasip etmesini diliyorum. Fethin yadigarı Ayasofya'yı bu anlamlı günde mahzun bırakmayan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum."