Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

24.05.2020 22:19 | Son Güncelleme: 24.05.2020 22:19

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Alvi görüşmesinde karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunuldu.

Görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkilerini geliştirecek ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliği yapılabilecek konularla bölgesel meselelerin ele alındığı belirtildi.