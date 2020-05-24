Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Alvi görüşmesinde karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunuldu.

Görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkilerini geliştirecek ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliği yapılabilecek konularla bölgesel meselelerin ele alındığı belirtildi.