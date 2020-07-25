Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
25.07.2020 17:49 | Son Güncelleme: 25.07.2020 18:32
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar ve bölgesel meseleler ele alınırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar değerlendirildi.