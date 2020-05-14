Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadele ve...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadele ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.
14.05.2020 22:42 | Son Güncelleme: 14.05.2020 22:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadele ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.