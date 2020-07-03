Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milyonlarca insan sadece dini inançlarından dolayı hayatlarına kastedilmesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milyonlarca insan sadece dini inançlarından dolayı hayatlarına kastedilmesi dahil her türlü baskıya maruz kalıyor.

03.07.2020 15:09 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milyonlarca insan sadece dini inançlarından dolayı hayatlarına kastedilmesi dahil her türlü baskıya maruz kalıyor. Asıl bakılması, üzerinde durulması, tedbir alınması gereken yer burasıdır."