Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milyonlarca insan sadece dini inançlarından dolayı hayatlarına kastedilmesi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milyonlarca insan sadece dini inançlarından dolayı hayatlarına kastedilmesi dahil her türlü baskıya maruz kalıyor.
03.07.2020 15:09 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milyonlarca insan sadece dini inançlarından dolayı hayatlarına kastedilmesi dahil her türlü baskıya maruz kalıyor. Asıl bakılması, üzerinde durulması, tedbir alınması gereken yer burasıdır."