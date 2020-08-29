Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(MESS Teknoloji Merkezi) 200 milyon liralık bir yatırımla hayata geçen ve yılda 40 bin kişiye 400 bin saat ücretsiz eğitim verebileceğimiz bu merkezle inşallah rekabetçi teknoloji alanında yeni bir çığır açacağız."