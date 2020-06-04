Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Libya'da BM himayesinde ve siyasi süreç içinde çözüm) Serrac ve hükümeti,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya'da BM himayesinde ve siyasi süreç içinde çözüm) Serrac ve hükümeti, darbeci Hafter ve çetelerinin işledikleri insanlık ve savaş suçlarına rağmen bu konuda her zaman müspet bir tutum takınmıştır.
04.06.2020 17:33 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya'da BM himayesinde ve siyasi süreç içinde çözüm) Serrac ve hükümeti, darbeci Hafter ve çetelerinin işledikleri insanlık ve savaş suçlarına rağmen bu konuda her zaman müspet bir tutum takınmıştır."