Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti.

25.07.2020 17:47 | Son Güncelleme: 25.07.2020 18:39

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti.

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Erdoğan öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak geldiği Vahdettin Köşkü'nde, Amasya Çevre Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Erdoğan sonrasında Serrac ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.