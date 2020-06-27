Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçük Çamlıca Korusu'nda vatandaşlarla sohbet etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küçük Çamlıca Korusu'nda vatandaşlarla sohbet etti.
27.06.2020 18:47 | Son Güncelleme: 27.06.2020 20:20
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küçük Çamlıca Korusu'nda vatandaşlarla sohbet etti.
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Çamlıca Kulesi'ndeki incelemelerin ardından kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların davetini kırmayan Erdoğan, aracından inerek Küçük Çamlıca Korusu'na geçti. Erdoğan, burada vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.
Koruda piknik yapan aileleri de selamlayan ve çocuklara oyuncak hediye eden Erdoğan, daha sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.