Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda konuştu: (1)

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08.10.2020 15:06 | Güncelleme: 08.10.2020 15:30

Son dakika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batılı gelişmiş ülkelerin maske savaşlarına giriştiği bir dönemde Afrika halklarının salgın karşısında maalesef kaderlerine terk edildiğini belirterek, "Kovid-19 hastalığı küresel sistemdeki çarpıklıkları gösterirken sistemin yapısından...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batılı gelişmiş ülkelerin maske savaşlarına giriştiği bir dönemde Afrika halklarının salgın karşısında maalesef kaderlerine terk edildiğini belirterek, "Kovid-19 hastalığı küresel sistemdeki çarpıklıkları gösterirken sistemin yapısından kaynaklanan eşitsizlikleri daha da derinleştirdi. Bugüne kadar 1,5 milyon civarında Afrikalı dostumuzun bu hastalığa yakalanmasından büyük üzüntü duyuyoruz." dedi.

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