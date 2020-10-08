Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda konuştu: (1)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batılı gelişmiş ülkelerin maske savaşlarına giriştiği bir dönemde Afrika halklarının salgın karşısında maalesef kaderlerine terk edildiğini belirterek, "Kovid-19 hastalığı küresel sistemdeki çarpıklıkları gösterirken sistemin yapısından kaynaklanan eşitsizlikleri daha da derinleştirdi. Bugüne kadar 1,5 milyon civarında Afrikalı dostumuzun bu hastalığa yakalanmasından büyük üzüntü duyuyoruz." dedi.

