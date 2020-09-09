Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova ve Sırbistan cumhurbaşkanlarıyla telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı görüşmelerde, Türkiye-Kosova ve Türkiye-Sırbistan ilişkilerini güçlendirecek adımlar ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Thaçi ve Vucic ile ikili ve bölgesel konularda yakın iş birliğini ve istişareyi sürdürme hususunda mutabık kaldığı belirtildi.