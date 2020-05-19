Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgını sebebiyle buruk bir ramazan geçirdik ancak Rabbimizin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs salgını sebebiyle buruk bir ramazan geçirdik ancak Rabbimizin buyurduğu gibi her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylık vardır.

19.05.2020 23:00 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs salgını sebebiyle buruk bir ramazan geçirdik ancak Rabbimizin buyurduğu gibi her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylık vardır. İnşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz."