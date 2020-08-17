Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Meclis Başkanı Cumabekov'u kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Erdoğan, burada Kırgızistan Meclis Başkanı Cumabekov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.