  

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs ve Azerbaycan Türklerinden Balkanlar ve Kuzey Afrika'ya kadar her...

01.10.2020 14:19 | Güncelleme: 01.10.2020 14:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs ve Azerbaycan Türklerinden Balkanlar ve Kuzey Afrika'ya kadar her yerde kardeşlerimize samimi destek veren Meclisimiz, milletimizle birlikte tüm dostlarımızın da umut kaynağı olduğunu göstermiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs ve Azerbaycan Türklerinden Balkanlar ve Kuzey Afrika'ya kadar her yerde kardeşlerimize samimi destek veren Meclisimiz, milletimizle birlikte tüm dostlarımızın da umut kaynağı olduğunu göstermiştir."

Kulağına takılan cihazla duymaya başlayan Sara'nın ilk tepkisi göz kırpmak oldu