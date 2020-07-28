Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendimiz ve dostlarımız için siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik hangi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendimiz ve dostlarımız için siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik hangi alanda ne tür bir mücadele gerekiyorsa onu vermekte en küçük tereddüdümüz olmaz."
28.07.2020 16:55 | Son Güncelleme: 28.07.2020 22:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendimiz ve dostlarımız için siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik hangi alanda ne tür bir mücadele gerekiyorsa onu vermekte en küçük tereddüdümüz olmaz."