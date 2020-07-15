Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi ikbal ve çıkarları için Türkiye'yi ateşe atmaya hazır muhterislere...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi ikbal ve çıkarları için Türkiye'yi ateşe atmaya hazır muhterislere inat, 15 Temmuz gecesi olduğu gibi gerektiğinde milletimizle sırt sırta verip vatanımız, demokrasimiz ve bağımsızlığımızı savunmaya devam edeceğiz.
15.07.2020 12:55 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi ikbal ve çıkarları için Türkiye'yi ateşe atmaya hazır muhterislere inat, 15 Temmuz gecesi olduğu gibi gerektiğinde milletimizle sırt sırta verip vatanımız, demokrasimiz ve bağımsızlığımızı savunmaya devam edeceğiz."