Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi) Hastane, bina zemininde bulunan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi) Hastane, bina zemininde bulunan 855 adet izolatörle İstanbul'un depreme en hazırlıklı en dayanıklı tesislerinden birisi olmuştur.
04.07.2020 15:29 | Son Güncelleme: 04.07.2020 15:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi) Hastane, bina zemininde bulunan 855 adet izolatörle İstanbul'un depreme en hazırlıklı en dayanıklı tesislerinden birisi olmuştur."