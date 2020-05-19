Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Ilısu Barajı) 2008'den beri kredisinden inşasına her aşamasında pek çok...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ilısu Barajı) 2008'den beri kredisinden inşasına her aşamasında pek çok engellemeyle karşılaştığımız bu eseri kararlılığımız sayesinde ülkemize kazandırdık.

19.05.2020 16:58 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ilısu Barajı) 2008'den beri kredisinden inşasına her aşamasında pek çok engellemeyle karşılaştığımız bu eseri kararlılığımız sayesinde ülkemize kazandırdık."