Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hükümete geldiğimizde sadece 460 eserin restorasyonunun yapıldığını gördük....
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümete geldiğimizde sadece 460 eserin restorasyonunun yapıldığını gördük. Biz 18 yılda 5 bin 60 eseri restore ederek milletimizin ve insanlığın hizmetine sunduk."
31.05.2020 16:31 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümete geldiğimizde sadece 460 eserin restorasyonunun yapıldığını gördük. Biz 18 yılda 5 bin 60 eseri restore ederek milletimizin ve insanlığın hizmetine sunduk."