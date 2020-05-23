Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç gecikmeden açılışını yaptıktan sonra teşkilatımız bence Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gitmeli, orada yaptığımız tüm çalışmaları mimari çalışmaları olsun diğer düzenlemeleri olsun, yerinde görmeli."