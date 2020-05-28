Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamdolsun milletimizin verdiği destekle bu süreci, hem sağlık...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamdolsun milletimizin verdiği destekle bu süreci, hem sağlık hizmetlerimizle hem diğer tedbirlerimizle en az sıkıntıyla geçiren ülkelerin başında geliyoruz.
28.05.2020 19:57 | Son Güncelleme: 28.05.2020 19:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamdolsun milletimizin verdiği destekle bu süreci, hem sağlık hizmetlerimizle hem diğer tedbirlerimizle en az sıkıntıyla geçiren ülkelerin başında geliyoruz."