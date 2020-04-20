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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını tarım, sağlık ve gıda...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını tarım, sağlık ve gıda hizmetleriyle temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz.

20.04.2020 19:30 | Son Güncelleme: 20.04.2020 19:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını tarım, sağlık ve gıda hizmetleriyle temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz."