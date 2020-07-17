Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (2)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına ilişkin, "Kardeş Azerbaycan'ı kesinlikle yalnız bırakmayız. Kardeş Azerbaycan'a sonuna kadar desteğimizi vereceğiz." dedi.

Erdoğan, cuma namazını kıldığı Hz. Ali Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kurban Bayramı'nda Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Erdoğan, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz." diye konuştu.

Kurban Bayramı'nın özellikleri ve hususiyetinin çok farklı olduğunu belirten Erdoğan, "Tabii o gün kurbanlar kesilecek. Kurbanları kesmenin yanında tabii herkes özellikle birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum (kısıtlama) yok." ifadelerini kullandı.

"Kardeş Azerbaycan'ı kesinlikle yalnız bırakmayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısının hatırlatılması üzerine, "Tabii Ermenistan işgalci. Ermenistan'ın işgali yıllara, 10 yıllara sari." dedi.

Azerbaycan toprağı Yukarı Karabağ'ın, Ermenistan'ın işgali altında olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Minsk üçlüsü yaklaşık 25-30 yıldır bu işi masada bırakmıştır. Bu işi hala çözmemiştir, çözememiştir. Tabii işin bu noktalara da geleceği belliydi. İşte şu anda da Ermenistan sürekli Azerbaycan'ın sivil bölgelerini ateş altında tutuyor, oralara saldırıları var. Ama bu saldırılar neticesinde de tabii ki Azerbaycan da şu anda kendilerine düşen, özellikle topraklarının müdafaası adeta kendi halkının müdafaasına yönelik adımları atmıştır. Bunu atarken de tabii biz kardeş Azerbaycan'ı kesinlikle yalnız bırakmayız. Kardeş Azerbaycan'a sonuna kadar desteğimizi vereceğiz.

Sayın Aliyev ile bu arada görüşmelerimi yapıyoruz. Görüşmelerimi yaptığım gibi en son dün oradan bir heyeti de Türkiye'ye gönderdiler. Bu heyette başta Savunma Bakanım olmak üzere kuvvet komutanlarımızla etraflıca görüşmeler yaptılar. Ben de kendileriyle bir telefon görüşmesi yaptım. Azerbaycan'ın, Azeri kardeşlerimizin ta Kafkas mücadelesinde olduğu gibi bugün de yanındayız, yanında olacağız."

"Libya'daki sorumluluğumuzu aynen devam ettireceğiz"

Libya meselesine değinen Erdoğan, "Biz şu ana kadar Libya'da hangi sorumluluğu aldıysak bundan sonra da Libya'da bu sorumluluğumuzu aynen devam ettireceğiz, ettiriyoruz. Libyalı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Bizim Libya'yla olan ilişkimiz 10 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık bir ilişki değil, 500 yılı aşkın bir süreyi kapsayan bir ilişkidir. Kaldı ki bu dönemde de Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşmamızı Libya'yla yaptık. Şimdi aramızda bu tür bir anlaşma da var. Yeni bir anlaşmayı da Birleşmiş Milletler'i de devreye sokmak suretiyle yapmak üzereyiz. Bu konuda Libya da çalışmalarını yürütüyor. Bu dayanışmamızı yürüteceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'ın Libya'ya girişine ilişkin ise, "Mısır'ın burada attığı adımlar özellikle darbeci Hafter'in yanında bunların yer alması bir defa illegal bir sürecin içerisinde olduklarını gösteriyor. Hele hele Abu Dabi'nin korsan bir yaklaşım içerisinde olarak bu darbeciye çok ciddi silahlar, paralar aktarması bunların hangi konumda olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bir tarafta meşru bir Serrac yönetimi, bir diğer tarafta da darbeci Hafter yönetimi var. Darbeci Hafter'in yanında yer alanlarla meşru Serrac yönetiminin yanında yer alanların bir mücadelesi burada devam ediyor. Olay budur. Bunun dışındaki hepsi bir defa illegaldir, gayrihukukidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kıdem tazminatı

Kıdem tazminatı çalışmasında gelinen son noktanın sorulması üzerine Erdoğan, "Bu yeni döneme aktarılan bir şey. Kendileriyle yine görüşmelerimiz gerek Bakanlık gerek şahsım olarak devam edecek. Kıdem tazminatı hususunda da adil bir konuma bu işi getirmeden bu şekliyle bu adımı atmak adil değil, doğru değil." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de Rus askerlerine yönelik saldırılara ilişkin, "Bu konuyla ilgili de tabii şu anda 20'yi buldu bizim oradaki devriye. Ama maalesef orada illegal bazı güçler de var. Tabii bu illegal güçler oradaki bu süreci zaman zaman sıkıntıya uğratıyor. Onu da tabii beraber yine Rus devriye güçleriyle engellemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

(Bitti)