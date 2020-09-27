Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın tahrikkar saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir...
27.09.2020 14:11 | Güncelleme: 27.09.2020 14:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ermenistan'ın tahrikkar saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum, çifte standardını bir kez daha göstermektedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ermenistan'ın tahrikkar saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum, çifte standardını bir kez daha göstermektedir."