  

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın tahrikkar saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir...

27.09.2020 14:11 | Güncelleme: 27.09.2020 14:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ermenistan'ın tahrikkar saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum, çifte standardını bir kez daha göstermektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ermenistan'ın tahrikkar saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum, çifte standardını bir kez daha göstermektedir."