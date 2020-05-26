Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
26.05.2020 20:07 | Son Güncelleme: 26.05.2020 20:07
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunulan görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele başta olmak üzere ikili ilişkileri güçlendirmeye dönük adımlar ele alındı.