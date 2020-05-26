Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunulan görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele başta olmak üzere ikili ilişkileri güçlendirmeye dönük adımlar ele alındı.