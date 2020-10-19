Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyadaki hakim fikri anlayışın ve fiili düzenin sadece ardından giderek, kendimize çok daha ileri bir medeniyet inşa...
19.10.2020 12:23 | Güncelleme: 19.10.2020 12:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyadaki hakim fikri anlayışın ve fiili düzenin sadece ardından giderek, kendimize çok daha ileri bir medeniyet inşa edemeyeceğimize inanıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyadaki hakim fikri anlayışın ve fiili düzenin sadece ardından giderek, kendimize çok daha ileri bir medeniyet inşa edemeyeceğimize inanıyoruz."