  

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyadaki hakim fikri anlayışın ve fiili düzenin sadece ardından giderek, kendimize çok daha ileri bir medeniyet inşa...

19.10.2020 12:23 | Güncelleme: 19.10.2020 12:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyadaki hakim fikri anlayışın ve fiili düzenin sadece ardından giderek, kendimize çok daha ileri bir medeniyet inşa edemeyeceğimize inanıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyadaki hakim fikri anlayışın ve fiili düzenin sadece ardından giderek, kendimize çok daha ileri bir medeniyet inşa edemeyeceğimize inanıyoruz."