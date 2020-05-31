Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada pek çok ülkenin geçici sahra ve prefabrik hastaneler kurarak...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada pek çok ülkenin geçici sahra ve prefabrik hastaneler kurarak çözmeye çalıştığı sorunu, biz çok daha kısa sürede kalıcı hastaneler inşa ederek aşmayı başardık.
31.05.2020 14:43 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada pek çok ülkenin geçici sahra ve prefabrik hastaneler kurarak çözmeye çalıştığı sorunu, biz çok daha kısa sürede kalıcı hastaneler inşa ederek aşmayı başardık."