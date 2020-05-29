Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada pek çok ülkede salgın sebebiyle sağlık sisteminin çöktüğü bir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada pek çok ülkede salgın sebebiyle sağlık sisteminin çöktüğü bir dönemde, Türkiye hem mevcut imkanlarını en iyi şekilde kullanarak hem de yeni imkanlar üreterek farklı bir konuma gelmiştir.
29.05.2020 15:51 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada pek çok ülkede salgın sebebiyle sağlık sisteminin çöktüğü bir dönemde, Türkiye hem mevcut imkanlarını en iyi şekilde kullanarak hem de yeni imkanlar üreterek farklı bir konuma gelmiştir."