Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbe ile görevinden indirilen, Yassıada'da kurulan tiyatro mahkemelerde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbe ile görevinden indirilen, Yassıada'da kurulan tiyatro mahkemelerde yargılanan rahmetli Menderes ve arkadaşları değil, tarihi, kültürü, değerleri ve inançlarıyla milletimizdi.
27.05.2020 19:31 | Son Güncelleme: 27.05.2020 19:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbe ile görevinden indirilen, Yassıada'da kurulan tiyatro mahkemelerde yargılanan rahmetli Menderes ve arkadaşları değil, tarihi, kültürü, değerleri ve inançlarıyla milletimizdi."