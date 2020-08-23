Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan süpriz ziyaret

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmelerinin ardından Çengelköy'de bir pide salonunda akşam yemeği yedi.

23.08.2020 01:30 | Son Güncelleme: 23.08.2020 09:14
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmelerinin ardından Çengelköy'de bir pide salonunda akşam yemeği yedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmelerinin ardından Çengelköy'de bir pide salonunda akşam yemeğini yedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'da eşlik etti. Erdoğan yemekten sonra vatandaşlarla sohbet ederek kendisini bekleyenleri selamladı. 

 